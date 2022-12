Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Hunde möglicherweise durch Köder vergiftet

Ueckermünde (ots)

Eine Tierärztin meldete sich heute (29.12.2022) bei der Polizei Torgelow und teilte mit, dass sie zwei Hunde untersuchte, die vermutlich durch ausgelegte Köder vergiftet wurden. Ermittlungen der Polizisten haben ergeben, dass die Hundehalter gegen 09:30 Uhr in der Nähe von Altwarp-Siedlung (Fußweg von der Straße der Einheit in Richtung Haff) mit den beiden Hunden (Bulldoggen) spazieren waren. Dort haben beide Tiere etwas gefressen, wobei aus dem Maul eines Hundes noch ein roter Fremdkörper entfernt werden konnte. Nach aktuellem Stand deuten die Untersuchungen in der Tierarztpraxis darauf hin, dass es sich um Giftköder gehandelt haben könnte. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

