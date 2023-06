Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer touchiert

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Weststraße/Mühlenweg;

Unfallzeit: 05.06.2023, 17.40 Uhr;

Nach einer Unfallflucht hoffen die Ermittler des Verkehrskommissariats in Ahaus jetzt auf Hinweise. Denn es liegen Hinweise zum Verursacher vor. Das Geschehen spielte sich bereits am Montag in Stadtlohn ab: Gegen 17.40 Uhr war ein Pedelecfahrer auf dem Mühlenweg von der Vredener Straße kommend in Richtung Eschstraße unterwegs. Als der Stadtlohner die Weststraße queren wollte, kam seinen Angaben zufolge von links ein Autofahrer, der nach links in den Mühlenweg abbiegen wollte - an der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Fahrer habe das Rad touchiert, kurz angehalten und sei nach wenigen Worten weitergefahren. Der Mann war circa 60 Jahre alt, trug eine Brille und steuerte einen silberfarbenen Mercedes der A-Klasse. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell