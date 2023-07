Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Überholen- eine Autofahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht (04.07.2023)

Stockach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Fahrerflucht ist es am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, auf der Bundesstraße 14 in Höhe des Grillplatzes Raithaslach gekommen. Der unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes Kombi, neueres Modell, war auf der B 14 aus Stockach herkommend in Richtung Emmingen-Liptingen unterwegs. Auf Höhe des Grillplatzes Raithaslach scherte der Autofahrer trotz Gegenverkehrs auf die Gegenfahrbahn aus, um ein vor ihm fahrendes Baustellenfahrzeug, vermutlich orangefarbener Muldenkipper, zu überholen. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Citroën Berlingo einer 35-Jährigen, die die Kollision trotz eines Ausweichens nach rechts nicht mehr verhindern konnte. Aufgrund eines geöffneten Fensters gerieten hierbei Splitter in das Fahrzeuginnere des Citroëns, wodurch sich die Autofahrerin leicht verletzte. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des Baustellenfahrzeugs, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stockach unter der Telefonnummer 07771 9391-0 in Verbindung zu setzen.

