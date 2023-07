POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf dem Schützenweg verletzt (04.07.2023)

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots) - Samstag (1.7.23) ist es in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Justinus-Kerner-Straße in Villingen gekommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Auto einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte diesen an ...

