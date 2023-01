POL-NI: Rinteln - Telefonbetrüger täuscht Unfall vor

Auhagen (ots) - Am Samstag, 21.01.2023, um 18:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Aschenweg in Auhagen. Der bisher unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts und touchierte dabei den Gartenzaun eines dort befindlichen Grundstückes. Ein Sachschaden am Gartenzaun ist entstanden. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem ...

