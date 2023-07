Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigten Schloss am Bootssteg des Yacht Clubs in der Seestraße - Polizei bittet um Hinweise (03./04.07.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben in den Abend- und Nachtstunden von Montag auf Dienstag das Schloss am Zugangstor auf dem Bootssteg des Yacht Clubs in der Seestraße zerstört. Die Täter schlugen das Display des elektronischen Zahlenschlosses ein und rissen die Tastatur ab. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von mehreren hundert Euro liegen. Personen, die in den Abend- oder Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Bootsstegs beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

