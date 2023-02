Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Hauenstein (ots)

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 02.02.2023, gegen 08.15 Uhr auf der alten Bundesstraße in Hauenstein. Ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die alte Bundesstraße in Richtung Wendehammer. In Höhe einer dort ansässigen Schlosserei waren zwei Mitarbeiter, 21 und 28 Jahre alt, mit Arbeiten an einem ca. 500 kg schweren Stahlträger beschäftigt. Dieser war durch einen Gabelstapler gesichert und ragte in die Fahrbahn. In der Dämmerung erkannte der PKW-Fahrer den Stahlträger zu spät und kollidierte mit diesem. Hierdurch fiel der Stahlträger auf den 21-jährigen Mitarbeiter der Schlosserei, welcher sich multiple Frakturen im Beinbereich zuzog. Die verletzte Person wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der PKW Peugeot an welchem Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro entstand, wurde abgeschleppt. /pidn

