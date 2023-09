BPOL NRW: Bundespolizei fasst diebisches Duo - Smartphones und Betäubungsmittel aufgefunden

Mönchengladbach (ots) - Ein Mann (34) wurde in den frühen Morgenstunden des Montags (04. September), um 03.00 Uhr, im Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen, da gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Leipzig und München bestanden. Bundespolizisten übergaben den Mann an die nächste Justizvollzugsanstalt. In der Bahnhofshalle des Mönchengladbacher ...

mehr