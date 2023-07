Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperlicher Angriff auf Frau

Kaiserslautern (ots)

Eine körperlichere Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit sorgte am Donnerstagabend für Aufsehen. Eine Frau befand sich zu Fuß auf dem Weg zu einer Bekannten, als sie von einem 39-Jährigen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mainzer Straße physisch angegangen wurde. Er schlug der 43-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und stieß sie zu Boden. Der Mann entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Infolge des Sturzes sowie des Schlagens, verspürte die Frau Schmerzen an ihrem Schienbein und der Nase. Sie verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts auf Körperverletzung. |ksr

