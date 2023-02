Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Ring in Ganderkesee am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 19:10 Uhr, entstand hoher Sachschaden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 74-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Kleinwagen die Straße Ring in Ganderkesee. Bei Rotlicht fuhr sie in den Kreuzungsbereich der Mühlenstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes einer 26-jährigen Frau aus Ganderkesee, welche den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Rathausstraße überqueren wollte.

Nach dem Unfall war der Kleinwagen nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden betrug ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell