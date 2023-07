Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht mit gestohlenem Auto

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe endete in der Nacht zu Freitag der Versuch eines Mannes, ein Auto zu stehlen. Der 26-Jährige hatte sich in der Lichtenbrucher Straße einen Toyota geschnappt, der unverschlossen vor einem Wohnhaus stand. Den passenden Ersatzschlüssel fand er im Innenraum des Wagens.

Als sich der Dieb mit dem Pkw auf und davon machen wollte, krachte er gegen eine Straßenlaterne. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte fanden den mutmaßlichen Täter wenig später in der Nähe des Unfallortes. Er bestritt, das Fahrzeug benutzt zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Entsprechende Spuren im Pkw wurden gesichert.

Weil die Polizisten den Eindruck hatten, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss steht, wurde er außerdem zum Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Auf den 26-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahrzeugdiebstahls, Unfallflucht und Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

