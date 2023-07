Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Damen ergaunern Spenden

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend vier Damen, welche Passanten in der Luisenstraße nach Geld anbettelten. Er selbst war zuvor von den Frauen angesprochen worden, gab ihnen jedoch kein Geld. Sie gaben vor, für beeinträchtigte Kinder Spenden zu sammeln. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Betrügerinnen handelt, wollten Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde die Bettlerinnen kontrollieren. Die Frauen flohen zunächst, konnten aber wieder in der Fischerstraße von den Ordnungshütern aufgenommen werden. Sie wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anhand zweier mitgeführter Listen konnten die Beamten die geschädigten Personen sowie die Schadenhöhe ermitteln. Demnach hatten die Sammlerinnen insgesamt 110 Euro von sechs Personen erhalten. Das Bargeld konnte jedoch bei keiner der Beschuldigten aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt gegen die vier Damen, wegen des Verdachts auf Betrug. |ksr

