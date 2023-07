Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann entfernt sich von Unfallörtlichkeit

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau wurde am Donnerstagabend Zeugin eines Verkehrsunfalls. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Fabrikstraße in Richtung Barbarossastraße. In diesem Zusammenhang konnte die 38-Jährige wahrnehmen, dass ein weiterer Fahrer mit seinem Auto beim Rückwärtseinparken mit einem dahinterstehenden Fahrzeug kollidierte. Die Zeugin wendete daraufhin ihren Pkw und sprach den Unfallverursacher auf ihre Beobachtung an. Der 87-Jährige entfernte sich jedoch. Die alarmierten Polizisten trafen den Mann an und belehrten ihn. An beiden Fahrzeugen stellten die Beamten Unfallschäden fest. Der Senior muss sich jetzt wegen des Verdachtes auf Verkehrsunfallflucht verantworten. |ksr

