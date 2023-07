Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und flüchtigem Motorrad, Motorradfahrer verletzt +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht flüchtete ein 19-jähriger Oldenburger mit seinem Motorrad vor der Polizei. Auf einem Radweg kollidierte er mit einem Funkstreifenwagen, woraufhin das Motorrad auf das Bein des Fahrers fiel und er dadurch verletzt wurde.

Am 12.07.2023, etwa 01.30 Uhr, fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oldenburg ein Motorradfahrer auf, der ohne Kennzeichen an seinem Fahrzeug die Eichenstraße befuhr. Als die Einsatzkräfte eine Kontrolle beabsichtigten, beschleunigte der 19-Jährige und flüchtete über verschiedene Nebenstraßen in Eversten, sodass der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging.

Als eine unterstützende Streifenbesatzung den Flüchtigen mit seinem Motorrad auf einem Fuß- und Radweg am Hausbäker Weg fahrend entdeckte, blockierte die Streifenbesatzung diesen mit ihrem Fahrzeug um eine weitere Flucht zu verhindern. Der Motorradfahrer stieß dann mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit gegen den Streifenwagen. Durch den Zusammenstoß fiel das Motorrad auf das Bein des 19-Jährigen, der mit Beinverletzungen durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde. Der geschätzte Sachschaden am Streifenwagen und am Motorrad beträgt 5.000EUR.

Die Unfallaufnahme erfolgte aufgrund der Verletzung des Motorradfahrers zur Wahrung der Neutralität durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Oldenburger über keine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte. Zudem war das Motorrad nicht angemeldet und nicht versichert. Entsprechende Strafverfahren, unter anderem auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet.

(+898087)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell