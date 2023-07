Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Einbrüche in Anwaltskanzleien +++

In der Nacht zum heutigen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter gleich vier Einbrüche in Westerstede, Bahnhofstraße verübt. Tatbetroffen waren drei Rechtsanwaltskanzleien sowie die Räumlichkeiten einer Vermögensberatungsfirma. In allen Fällen gelangten die Täter durch das Aufhebeln von Fenstern in die betroffenen Büroräume. In den Objekten suchten die Täter augenscheinlich nach Bargeld. Schränke und Geldkassetten wurden aufgehebelt. Die Höhe der Tatbeute steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden ist jedoch vermutlich deutlich größer. An den Tatorten erfolgte eine kriminaltechnische Spurensuche. Weitere Ermittlungen erfolgen durch den Kriminaldienst in Westerstede. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

