Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Grillen lebensgefährlich verletzt

Kottweiler-Schwanden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Grillen hat sich ein Mann am Donnerstagabend in Kottweiler-Schwanden lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und wird dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

Wie es zu dem Unglück kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell sind noch viele Fragen offen.

Eine unbeteiligte Zeugin hatte am späten Abend die Polizei verständigt, nachdem sie auf den Vorfall aufmerksam wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Betroffene zusammen mit anderen Männern in einer Lagerhalle gefeiert. Dabei wurde Alkohol getrunken und gegrillt.

Aussagen von Zeugen zufolge, die sich ebenfalls in der Halle aufhielten, soll der 51-jährige Mann eine Flüssigkeit auf den Grill geschüttet haben. Dadurch sei eine Stichflamme ausgelöst worden, die dann auf den Betroffenen übersprang. Die Zeugen löschten die Flammen mit Hilfe von Decken. Der Mann erlitt trotzdem schwerste Verbrennungen.

Die Flüssigkeit und der Grill wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell