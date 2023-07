Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Spiegel abgetreten

Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein Unbekannter in Ulm ein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr verließen drei Unbekannte einen Club in der Ehinger Straße. Anschließend liefen sie in einem Innenhof der Ehinger Straße an geparkten Fahrzeugen entlang. Einer der Personen trat dabei gegen den Außenspiegel eines Autos. Danach trat er auch den zweiten Außenspiegel an dem VW ab. Die Gruppe entfernte sich anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf und bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Der Täter soll etwa 175 bis 185 cm groß und schlank sein. Er hat kurze blonde Haare und war zur Tatzeit mit blauer Jeans, schwarzem Gürtel und einem olivfarbenen T-Shirt bekleidet.

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

