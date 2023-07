Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit 2 Promille

Am Mittwoch versuchte ein Betrunkener nach einem Unfall in Ulm zu flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war der 31-Jährige in Ulm-Einsingen in der Rötelbachstraße unterwegs. Auf Höhe des Lämmerwegs hielt der Mann mit seinem Skoda plötzlich an und fuhr rückwärts. Obwohl der dahinterstehende Fahrer eines Audis noch hupte, stieß er gegen dessen Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Skoda-Fahrer davon. Der 60-jährige Audi-Fahrer folgte dem Skoda bis in eine Sackgasse. Dort endete seine Flucht. Der 60-Jährige verständigte die Polizei, die den Unfall aufnahm. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige betrunken war. Ein Alkomattest ergab einen Wert von zwei Promille. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Seinen Führerschein musste er abgeben. Da der aus dem Ausland stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

