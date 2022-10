POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (30.10., 02.15 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über offene Flammen auf einem Kita-Gelände an der Rhedaer Straße informiert. Das Feuer entstand innerhalb der Abfallbehälter auf dem Hof der Kita. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, bevor größerer Gebäudeschaden entstand. Zeugen beobachteten kurz zuvor zwei Jugendliche in der Umgebung. Beide ...

