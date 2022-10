Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall auf der Kölkebecker Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Sonntagabend (30.10., 21.20 Uhr) befuhr ein 27-jähriger Trecker-Fahrer die Kölkebecker Straße in Richtung Kölkebeck. Innerhalb einer Linkskurve kam der Trecker-Fahrer nach rechts von der Straße ab und rutschte mit dem Trecker samt Anhänger in den Graben. Ersthelfer wurden auf den eingeklemmten Mann aufmerksam. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde der schwer verletzte Mann befreit und in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

