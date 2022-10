POL-GT: Nächtliches Feuer an der Rhedaer Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Von dem Parkplatz eines Restaurants Am Hüttenbrink wurde am Sonntag (30.10., 15.15 Uhr - 15.50 Uhr) ein Kia Rio entwendet. Der weiße Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen BI-DC108 gefahren. Rund um den Tatzeitraum fiel eine bislang unbekannte Person in dem Gebäude auf. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang. Es handelte sich um einen ca. 180cm großen Mann, zwischen 28 und 30 Jahren alt. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit ...

