Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusage für Greifswalder Marienkirche

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Freitag in der Pfarrkirche St. Marien in Greifswald einen Zuwendungsbescheid über 50.000 Euro an Pastorin Dr. Ulrike Schäfer-Streckenbach und Pastor Dr. Bernd Magedanz. Die Mittel stammen aus dem Strategiefonds und werden für Restaurierungsarbeiten im Innenbereich der Kirche eingesetzt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 17. März 2023, 9.30 Uhr

Ort: St. Marien, 17489 Greifswald, Marienkirchplatz 1-2

