BPOL NRW: Ladendieb würgt Angestellten - Bundespolizei greift rechtzeitig ein

Am 6. September wurden die Einsatzkräfte der Kölner Bundespolizei über einen Dieb in einem Lebensmittelgeschäft alarmiert. Ein Streifenteam nahm den Täter, der einen Ladendieb würgte, vorläufig fest.

Gestern Morgen gegen 04:40 Uhr entwendete ein 18-Jähriger in einer Lebensmittelfiliale im Kölner Hauptbahnhof eine Spirituose ohne für diese zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, kam es zu verbalen Auseinandersetzungen und zu einem Handgemenge. In der Folge trat der Verdächtige gegen eine Schiebetür eines Büros, welche in der Mitte zerbrach. Anschließend kam es zu einem Bodenkampf zwischen den Beteiligten, wobei der marokkanische Staatsbürger den Sicherheitsmitarbeiter für einige Sekunden würgte, sodass dieser keine Luft mehr bekam. Die eingetroffene Streife fesselte den Angreifer und nahm ihn vorläufig fest. Im Rahmen einer durch die Beamtinnen und Beamten durchgeführten Identitätsfeststellung besteht zudem der Verdacht eines unerlaubten Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Ladendetektiv erlitt Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Ein weiterer Angestellter, der seinem Kollegen zur Hilfe geeilt war, erlitt ebenfalls Verletzungen am Arm.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahls und unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.

