BPOL NRW: Durch Fingerabdruck überführt: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Gestern Abend (06. September) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen 21-Jährigen, nachdem dieser ohne gültiges Ticket einen Schnellzug von Frankfurt Main Fernbahnhof genutzt hatte. Beim Abgleich der Daten stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde: Festnahme!

Gegen 22 Uhr versuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Köln die Identität eines Tatverdächtigen nach Leistungserschleichung festzustellen. Der junge Mann hatte jedoch keinerlei Ausweisdokumente dabei, so dass die Beamten mittels Fingerabdruckscan seine Daten ermittelten und so einen offenen Haftbefehl aufdeckten. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte wegen des besonders schwerem Falls des Diebstahls nach dem 21-jährigen Algerier. Durch eine Zahlung von ca. 1100 Euro hätte der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 114 Tagen abwenden können, konnte diese jedoch nicht aufbringen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen "Fahren ohne Fahrschein" und führten den Heranwachsenden anschließend seiner Haftstrafe zu.

