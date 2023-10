Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Oppenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch hoffen nach einer Unfallflucht am Samstagabend in der Straßburger Straße auf Hinweise zum Unfallverursacher. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist hierbei gegen 19:40 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 30 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem dort geparkten VW Touran. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Oberkirch und hinterließ einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Eine Zeugin nahm das Aufprallgeräusch wahr und sah zwei Fahrzeuge davonfahren. Nähere Hinweise den Fahrzeugen liegen derzeit nicht vor. An der Unfallstelle sichergestellte Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem nun gesuchten Auto um einen VW Tiguan, möglicherweise der Farbe Weiß handelt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder dem verantwortlichen Fahrzeuglenker nehmen die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell