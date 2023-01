Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Sexuelle Belästigung: Mann (45) versucht Kinder zu küssen

Hannover (ots)

Gestern, kurz vor 18 Uhr, gingen zwei Mädchen (12,12) über den Bahnhofsvorplatz in Hannover. Plötzlich näherte sich ihnen ein zunächst unbekannter Mann und umarmte die beiden jungen Mädchen. Eines von ihnen versuchte er im Anschluss auch noch zu küssen. Die Kinder wandten sich von ihm und entfernten sich. Die Mädchen handelten gedankenschnell und clever, denn sie fotografierten den Mann noch mit ihrem Smartphone aus einem sicheren Abstand und sprachen im Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover erkannte ein Beamter den unbekannten Mann. Denn zwei Stunden vorher belästigte er bereits andere Reisende im Hauptbahnhof, wurde kontrolliert und erhielt einen Platzverweis. Bei dem Täter handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen. Die Eltern der Mädchen und die zuständige Landespolizei wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

