Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Nach Einbruch in Buxtehuder Elektromarkt - drei Tatverdächtige in U-Haft, Polizei Buxtehude sucht Unfallzeugen, Dieseldiebe in Hammah, Einbrecher in Apensener Lagerhalle

Stade (ots)

1. Nach Einbruch in Buxtehuder Elektromarkt - Polizei kann drei mutmaßliche Täter festnehmen - Tatverdächtige in U-Haft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht haben zunächst unbekannte Täter ein Fenster eines Elektrofachmarktes in Buxtehude im Ostmoorweg eingeschlagen und konnten dann so in das Innere der Verkaufsräumlichkeiten gelangen.

Hier haben sie dann offenbar zielgerichtet Mobiltelefone, Tablets, Smartwatches und Laptops entwendet und dann anschließend mit der Beute die Flucht angetreten.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die dunkel gekleideten Personen im Inneren des Marktes beobachtet, ein wegfahrendes Autos bemerkt und die Polizei informiert. Auch hatte parallel die Alarmanlage des Marktes ausgelöst und das zuständige Sicherheitsunternehmen den Einbruch bei der Polizei gemeldet. Zwischenzeitlich wurden mehrere verfügbare Streifenwagen aus Buxtehude, Neu Wulmstorf und Seevetal an den Tatort herangeführt.

Eine in der Nähe befindliche Besatzung der Polizei Buxtehude konnte dann im Nahbereich den BMW mit bayrischen Kennzeichen und drei Personen feststellen. In der Stader Straße wurde das Fahrzeug dann schließlich gestoppt.

Da im Fahrzeug bei der Kontrolle diverses Diebesgut aufgefunden wurde, wurden die drei Männer im Alter von 21, 22 und 27 Jahren vorläufig festgenommen und in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier mussten sie sich ersten Vernehmungen unterziehen. Die Beute und das Täterfahrzeug wurden sichergestellt. Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges, der sich offenbar bei dem Einbruch verletzt hatte, musste vom ärztlichen Notdienst behandelt werden. Da er zusätzlich offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Im Laufe des gestrigen Sonntags konnten die Ermittlungen der Polizei soweit fortgesetzt werden, so dass die Staatsanwaltschaft Stade schließlich im Laufe des Abends beim Haftrichter des Amtsgerichts Buxtehude einen Haftbefehl beantragen konnte.

Nach dem Erlass des Untersuchungshaftbefehls wurden die drei Beschuldigten noch in der vergangenen Nacht in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

2. Polizei Buxtehude sucht Unfallzeugen

Am Samstag ist es gegen 13:10 h in Buxtehude in der Harburger Straße auf dem Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt einen Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten weißen Toyota-Yaris angefahren und sich dann von der Unfallstelle entfernt ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall offenbar beobachtet und einen Zettel an dem Toyota hinterlassen, leider ohne eine Erreichbarkeit darauf zu vermerken. Die Beamten bitten diesen Zeugen nun, sich unter der Rufnummer 04161-647115 auf der Buxtehuder Wache zu melden.

3. Dieseldiebe in Hammah

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben am Wochenende in Hammah zugeschlagen. Der oder die Täter haben dazu bei sechs in der Hauptstraße auf dem Gelände eines Lebensmittelgroßhandels geparkten LKW die Tankdeckel aufgebrochen und dann anschließend eine große Menge Kraftstoff aus den jeweiligen Fahrzeugtanks abgepumpt. Der Sprit muss dann in entsprechende Behälter umgefüllt und mit einem passenden Transportfahrzeug abtransportiert worden sein. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

4. Einbrecher in Apensener Lagerhalle

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 02:30 h bis 14:45 h in Apensen im Handelsweg nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere eines dortigen Firmengebäudes eingestiegen und haben dieses nach Diebesgut durchsucht. Vermutlich mit Mobiltelefonen als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt flüchteten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell