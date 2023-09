POL-STD: Unbekannte entwenden 1,5 Tonnen Bordsteine in Kutenholz

Stade (ots) - 1. Unbekannte brechen Transporter in Buxtehude auf und entwenden hochwertiges Werkzeuge Bisher unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend 17:30 h und Donnerstagmorgen 07:30 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße und in der Vaßmerstraße bei zwei dort abgestellten Transporter jeweils die Hecktüren ...

mehr