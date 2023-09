Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Transporter in Buxtehude auf und entwenden hochwertiges Werkzeuge, Hochwertiger Mercedes-PKW in Stade entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Transporter in Buxtehude auf und entwenden hochwertiges Werkzeuge

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend 17:30 h und Donnerstagmorgen 07:30 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße und in der Vaßmerstraße bei zwei dort abgestellten Transporter jeweils die Hecktüren aufgebohrt und konnten sich so Zutritt zu den Fahrzeugen verschaffen.

Aus den Laderäumen wurden dann diverse Werkzeuge und Gerätschaften entwendet.

Der angerichtete Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Hochwertiger Mercedes-PKW in Stade entwendet

Bisher unbekannten Autodieben ist es in der vergangenen Nacht zwischen 00:30 h und heute Morgen 09:00 h gelungen, einen in der Lüneburger Straße in Stade abgestellten hochwertigen PKW zu öffnen und diesen anschließend zu entwenden.

Der schwarze Mercedes Benz S 500 4Matic hat das Kennzeichen STD-B 6660 und stellt einen Wert von ca. 150.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell