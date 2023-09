Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Buxtehude, Zigarettenautomat in Buxtehude aufgebrochen

Stade (ots)

1. Dieseldiebe in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude im Ottensener Weg bei einem dort abgestellten Mercedes-LKW den Tankdeckel aufgebrochen und dann daraus ca. 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Mit der Beute konnten der oder die Diebe anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Aufgrund der Menge und des Gewichts der Beute geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Zigarettenautomat in Buxtehude aufgebrochen

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude in der Apensener Straße einen dort aufgehängten Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus sämtliche Zigarettenschachteln ausgeräumt und entwendet. Da es sich um einen bargeldlosen Automaten handelte konnten die Täter kein Bargeld zusätzlich erbeuten. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell