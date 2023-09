Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Telefonshops in Buxtehude und Neu Wulmstorf ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Vier bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 00:35 h in Buxtehude in der Fußgängerzone in der Langen Straße nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in die Räumlichkeiten des dortigen VODAFONE Shops eingedrungen.

Dort haben sie dann einige Elektroartikel gewaltsam aus den Sicherungen gerissen und entwendet.

Anschließend flüchteten die Einbrecher dann zu Fuß und mit Fahrrädern in Richtung Breite Straße.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ca. 2 Stunden später gegen kurz vor 03:00 h haben dann vermutlich dieselben Täter in Neu Wulmstorf in der Bahnhofstraße mit zwei Gullideckeln und mehreren Steinen die Schaufensterscheibe eines Technikgeschäfts eingeworfen und dann daraus Elektroartikel und Mobiltelefone entwendet.

Mit der Beute haben sind die vier Unbekannten dann in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Der Schaden an diesem Tatort dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den beiden Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 oder der Polizeistation Neu Wulmstorf unter der Rufnummer 040-33441990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell