POL-STD: BMW prallt in Hauswand in Mulsum - 25-jähriger Beifahrer tödlich und 27-jähriger Fahrer schwer verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 03:50 h ist es in der Ortsmitte von Mulsum im Landkreis Stade zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Zu der Zeit war ein 27-jähriger Autofahrer mit einem blauen BMW M4 auf der Straße "Höchststadt" aus Richtung Stade kommend in Richtung Ortsmitte Mulsum unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße "Im Dänsch" hatte er dann aus bisher ungeklärter Ursache bei nach Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der BMW überfuhr eine Verkehrsinsel, hob von der Straße ab und prallte anschließend über einen Vorplatz in den Eingangsbereich einer ehemaligen Gaststätte.

Durch die Wucht des Aufpralls geweckt hatten Bewohner des Hauses und Nachbarn sofort vorbildlich Erste Hilfe geleistet und die beiden Insassen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Fahrer und der 25-jährige Beifahrer aus Harsefeld wurden von den eingesetzten Feuerwehrleuten aus Mulsum, Kutenholz und Fredenbeck aus dem Wrack befreit und an den Rettungsdienst übergeben.

Der Fahrer wurde anschließend nach der Erstversorgung durch die Notärzte aus Stade und Bremervörde von der Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers Christoph 42 aus Rendsburg mit schwersten Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.

Dem Beifahrer konnten trotz aller Bemühungen der Ärzte und Rettungsdienstmitarbeiter der beiden eingesetzten Rettungswagen aus Bargstedt und Stade nicht mehr geholfen werden, er erlag noch an der Unfallstelle seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Die ca. 60 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und nahmen erste Sicherungsarbeiten am Haus vor. Sie leuchteten den Landesplatz des Rettungshubschraubers aus und unterstützen die Polizei bei der Verkehrsregelung.

Die Bewohner des Hauses blieben bei dem Unfall bis auf einen Schreck unverletzt. Der leitenden Notfallseelsorger des Landkreises Stade aus Bargstedt wurde hinzugezogen und kümmerte sich um die Betroffenen und die eingesetzten Einsatzkräfte.

Der BMW wurde bei dem Unfall total zerstört. Das Haus trug erhebliche Schäden davon. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro belaufen.

Einheiten des Technischen Hilfswerks aus Kutenholz und anderen Bereichen wurden alarmiert. Die Helfer kümmerten sich zusammen mit einem Statiker und einer Baufirma um die Absperrung und spätere Abstützung des Hauseingangs und der beschädigten Bereiche, damit danach das Unfallfahrzeug gefahrlos geborgen werden konnte.

Die Kreisstraße 2 im Verlauf der Ortsdurchfahrt musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden, der Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Die Polizei sucht jetzt noch den Fahrer eines silbernen PKW, der als einer der ersten an der Unfallstelle gewesen ist. Dieser ist ebenfalls wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des blauen BMW vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich zu melden.

