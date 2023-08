Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte schleichen sich in drei Häuser in Buxtehude und entwenden Schmuck, Traktor im Alten Land entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte schleichen sich in drei Häuser in Buxtehude und entwenden Schmuck

Bisher unbekannte Einschleichdiebe haben sich am Montag zwischen 11:00 h und 12:00 h in Buxtehude in der Giselbertstraße über eine Kellertür in ein dortiges Wohnhaus eingeschlichen und bei der anschließenden Durchsuchung Goldschmuck aus dem Schlafzimmer entwendet. Die Bewohnerin befand sich zu der Zeit im Garten.

Zwischen 14:40 h und 14:45 h am Dienstag haben sich zwei unbekannte Männer Zutritt zu einem Wohnhaus in der Jahnstraße ebenfalls über eine Kellertür verschafft während der Geschädigte im Garten Rasen mähte. Bei der Durchsuchung wurden im Schlafzimmer zwei Armbanduhren erbeutet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Kurz danach zwischen 15:00 h und 15:30 h gelangten dieselben unbekannte Täter in der Straße "Am Güterbahnhof" in Buxtehude in ein Einfamilienhaus und wurden beim Betreten des Schlafzimmers von der Bewohnerin überrascht. Die beiden Einschleichdiebe ergriffen sofort ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird zusammen auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Täter konnten als ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt mit südosteuropäischem Erscheinungsbild und athletischer Figur beschrieben werden.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die möglicherweise die Unbekannten beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den drei Fällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Kommissariat zu melden.

2. Traktor im Alten Land entwendet

Am gestrigen Dienstag wurde bei der Polizei in Steinkirchen der Diebstahl eines Traktors angezeigt. Der grüne FENDT Farmer mit dem Kennzeichen STD-HR 365 war von dem Geschädigten bereits am 28.06. zur Reparatur auf den Hof der Fahrzeugschmiede in Mittelnkirchen abgestellt worden. Dort wurde der Ackerschlepper am 20.07. zuletzt gesehen. Da sich auf dem Gelände eine große Zahl von Traktoren befindet, war der Diebstahl erst jetzt aufgefallen. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Traktordiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

