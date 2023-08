Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden hochwertigen Rasenmähertraktor aus aufgebrochener Buxtehuder Tiefgarage, Drei Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden hochwertigen Rasenmähertraktor aus aufgebrochener Buxtehuder Tiefgarage

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Buxtehude in der Straße "Nordviver" ein Rolltor einer dortigen Tiefgarage aufgebrochen und konnten dann so in das Innere eindringen. Hier gelang es dem oder den Einbrechern dann einen dort abgestellten gelben Rasenmähertraktor der Marke STIGA zu entwenden. Zum Abtransport des Mähers müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Drei Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

Am Wochenende sind den Polizeibeamten im Landkreis wieder drei Autofahrer aufgefallen, die unter Alkohol am Steuer unterwegs waren.

Am Freitag kurz vor 18:00 h wurde in Buxtehude im Ellerbruch ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Buxtehude angetroffen, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt werden konnte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 h wurde in Buxtehude in der Hansestraße ein 35-jähriger Mercedesfahrer aus Buxtehude mit einer Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille gestoppt. Hier hatte der Betroffene noch versucht, zu Fuß zu flüchten, konnte dann aber schließlich von den eingesetzten Beamten nach einer Rangelei überwältigt werden. Ein der eingesetzten Beamten wurde dabei leicht verletzt. Gegen ihn wird jetzt zusätzlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Am Samstagmorgen gegen 04:50 h wurde schließlich in Stade in der Straße Kehdinger Mühren noch ein 22-jähriger Fahrer ein Peugeot aus Stade mit einer Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille angehalten. Die Führerscheine der drei Betroffenen wurden sichergestellt und sie mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Sie müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Die Kontrollen der Polizei auf Alkohol und Drogen am Steuer werden fortgesetzt.

