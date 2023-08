POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der B9 unterwegs

Deidesheim / Haßloch (ots) - Am Freitag, 04.08., führte die Polizei zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Zunächst wurden von 10.00 bis 11.15 Uhr Verkehrsteilnehmer gemessen, die in Deidesheim in der Appengasse in Richtung Forst unterwegs waren. Zwei waren zu schnell und mussten verwarnt werden. Der schnellere der beiden war mit 48 km/h unterwegs. In Haßloch wurde ...

mehr