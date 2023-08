Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehler beim Vorbeifahren

Laumersheim

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag (03.08.2023) gegen 08:50 Uhr erlitt eine Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine 23 Jahre alte Frau befuhr die L 454 von Obersülzen kommend in Richtung Laumersheim. Auf der Strecke befand sich eine Arbeitsstelle, an der sie links vorbeifahren wollte. Nach dem Ausscheren bemerkte die Autofahrerin Gegenverkehr, weshalb sie direkt wider auf die rechte Fahrspur lenkte. Hier kollidierte sie dann mit Warnbaken, die zur Absicherung der Arbeitsstelle dienten und mit einem Anhänger der die Arbeiten ausführenden Firma. Der Pkw der jungen Frau war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit; die Sachschadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro. Der Schaden am Anhänger wird auf ca. 500 Euro geschätzt. An den Scherben der geborstenen Frontscheibe des Pkw zog sich die Beifahrerin der Unfallverursacherin leichte Schnittverletzungen zu. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und des erforderlichen Abschleppvorgangs bis ca. 10:00 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

