Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ (Versuchter) Einbruch in Geschäftshaus

Coesfeld (ots)

Einmal wurde der Einbruch in ein Geschäft vollendet, einmal blieb es beim Versuch an der Letter Straße. Zwischen 19 Uhr am Samstag (19.11.22) und 9 Uhr am Montag (21.11.22) brachen Unbekannte zunächst eine Tür zu dem Geschäftshaus an der Letter Straße auf. Innen machten sie sich an zwei weiteren Türen zu schaffen. Im Falle eines Lebensmittelmarktes waren die Täter erfolgreich. Bei einer Fahrschule hielt die Türe stand. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

