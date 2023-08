Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall - Person leicht verletzt

Grünstadt (ots)

Rückenschmerzen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag, 03.08.2023, gegen 08:30 Uhr. Die 20-Jährige befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim. In Höhe des Talwegs stockte der Verkehr, weshalb sie anhielt. Die ihr nachfolgende, 37 Jahre alte Pkw-Fahrerin erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2800 Euro. Die Verletzte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

