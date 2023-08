Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in die Palliativstation Diakonissen Süd

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 01.08. auf den 02.08.2023 wurde in die Palliativstation Süd und Vorderpfalz mit Sitz in Haßloch eingebrochen. Hierbei wurden unter anderem Rezepte und drei Würfeltresore entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder den gestohlenen Rezepten/ Tresoren geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell