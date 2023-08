POL-PDNW: Zwei Monate zu Fuß - PKW-Fahrer fährt 78 km/h zu schnell und erwartet nun zweimonatiges Fahrverbot

Frankenthal (ots) - Am 02.08.2023, um 01.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf dem Parkplatz Auf dem Hirschen an der BAB 61 einen Mercedes Sprinter. Der Beifahrer im Fahrzeug wollte sich zunächst nicht ausweisen und gab an, seine Ausweisdokumente vergessen zu haben. Im Rahmen der ...

mehr