Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, dem 03.08.23 ereignete sich gegen 14:00 Uhr an der Einmündung Westrandstraße/Meckenheimer Straße in Haßloch ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige aus Meckenheim missachtete beim Einfahren in die Westrandstraße die Vorfahrt eines 36-jährigen Haßlochers und kollidierte mit ihm. Der Aufprall war so stark, dass der PKW der jungen Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin selbst wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

