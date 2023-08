POL-PDNW: Trotz Fahrverbot mit Auto unterwegs - zu schnelle Fahrt endet mit Strafverfahren

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, dem 03.08.23 ereignete sich gegen 14:00 Uhr an der Einmündung Westrandstraße/Meckenheimer Straße in Haßloch ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige aus Meckenheim missachtete beim Einfahren in die Westrandstraße die Vorfahrt eines 36-jährigen Haßlochers und kollidierte mit ihm. Der Aufprall war so stark, dass der PKW der jungen Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden ...

