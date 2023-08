Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Im Graben gelandet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

sind zwei Personenkraftwagen nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am 04.08.2023 um 16:35 Uhr auf der B39 Höhe Neustadt/W.-Geinsheim ereignet hat. Ein 80-Järhiger VW-Fahrer aus der VG Herxheim bei Landau befuhr demnach die B39 von Neustadt/W. kommend in Fahrtrichtung Speyer. Ein 62-Järhiger aus Hanhofen befuhr mit seinem Alfa-Romeo die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Der VW-Fahrer kam im weiteren Verlauf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide kamen durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und blieben letztlich im angrenzenden Graben stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 32500 Euro geschätzt. Die B39 war in diesem Bereich für circa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Sperrung.

Da vor Ort keinerlei Verkehrsunfallzeugen angetroffen werden konnte, bittet die Polizei Neustadt/W. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei dieser telefonisch unter 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

