Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim/Haßloch) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Deidesheim / Haßloch (ots)

Am Freitag, 04.08., führte die Polizei zwei Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst wurden von 10.00 bis 11.15 Uhr Verkehrsteilnehmer gemessen, die in Deidesheim in der Appengasse in Richtung Forst unterwegs waren. Zwei waren zu schnell und mussten verwarnt werden. Der schnellere der beiden war mit 48 km/h unterwegs.

In Haßloch wurde von 11.30 bis 12.15 Uhr noch eine Messung in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße betreffend den Verkehr aus Richtung Westrandstraße durchgeführt. Zwei Verkehrsteilnehmer waren auch hier zu schnell. Der mit 46 km/h gemessene Verkehrsteilnehmer wurde vor Ort verwarnt, gegen den mit 52 km/h fahrenden wurde ein förmliches Bußgeldverfahren eingeleitet.

