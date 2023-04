Feuerwehr Detmold

FW-DT: Bücherschrank brennt in Heiligenkirchen

In der Nacht zu Samstag um 03:16 Uhr wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold in den Ortsteil Heiligenkirchen gerufen. Ein im dortigen Park aufgestellter Bücherschrank brannte bei Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Trotz des schnell eingeleiteten Löschangriffes fiel der Brandschaden umfangreich aus.

