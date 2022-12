Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Frontalzusammenstoß- Zwei verletzte Autofahrer

Sulz am Neckar (ots)

Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5508 zwischen Hopfau und Glatt zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden sind. Ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Focus war auf der K 5508 von Hopfau herkommend in Richtung Glatt unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Seat Leon eines 26-Jährigen zusammen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Seat in einen Graben geschleudert, wodurch ein Verkehrsschild abgeknickte. Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten den schwer verletzten 34-jährige Ford-Fahrer und den leicht verletzten 26-jährigen Fahrer des Seat in eine Klinik. Ein 53-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia, der unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Hopfau fuhr, konnte herumliegenden Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Die Feuerwehren Sulz und Hopfau, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Kameraden an der Unfallstelle waren, unterstützten die Polizei. Die K 5508 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Abschlepper kümmerten sich um die unfallbeschädigten Wagen. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am Ford auf rund 10.000 Euro, am Seat auf ungefähr 15.000 Euro und am Skoda auf 500 Euro.

