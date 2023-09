POL-STD: Unbekannte entwenden Stromgenerator von Baustelle der Deutschen Bahn in Burweg

Stade (ots) - Bisher unbekannten Tätern ist es am Wochenende zwischen Freitag, 12:00 h und heute Morgen, 06:30 h gelungen, die Baustelle eines Neubaus am Elbeklinikum Stade in der Bremervörder Straße durch den Bauzaun zu betreten und dann anschließend durch ein Fenster in das Gebäude einzusteigen. Hier wurden anschließend 13 Stromkabel in einer Länge von jeweils 25 Metern entwendet. Der angerichtete Schaden wird ...

