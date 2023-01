Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Sachbeschädigung an zwei Pkw

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw

Nordenham, 06.01.2023, 21:20 Uhr 26954 Nordenham, Ulmenstraße

Am 06.01.2023, um 21:20 Uhr, ist es in der Ulmenstraße in Nordenham zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der im öffentlichen Verkehrsraum abgestellte VW-Touareg in der Farbe Blau wurde durch einen Fußgänger vorsätzlich beschädigt. Im Vorbeigehen an dem geparkten Pkw zerkratzte dieser das Fahrzeug. mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und/oder dem Fußgänger geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Nordenham, 07./08.01.2023, 23:00 bis 06:40 Uhr 26954 Nordenham, Peterstraße

In der Zeit vom 07.01.2023, 23:00 Uhr, bis zum 08.01.2023, 06:42 Uhr, ist es in der Peterstraße in Nordenham zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat augenscheinlich gegen den Außenspiegel des am Fahrbahnrand abgestellten VW-Polo geschlagen/getreten, sodass dieser beschädigt wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0.

