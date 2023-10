POL-OG: Gengenbach - Notbremsung

Offenburg (ots) - Die letzten Glutnester des Brandes in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich" in Offenburg konnten am Samstag von der Feuerwehr gelöscht werden. Neben den Feuerwehren aus Offenburg, Kehl, Achern, Ortenberg und Durbach waren in der Nacht von Freitag auf Samstag auch eine ...

mehr