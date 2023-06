Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Pkw

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde bei einem Pkw, der An der Falkenburg abgeparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen. Abgesehen hatte es der Täter auf eine im Fußraum der Beifahrerseite abgelegte Geldbörse. Allerdings wurde diese durch den Besitzer bereits ausrangiert und war somit leer. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell